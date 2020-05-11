快訊

高雄路邊疑有爆裂物緊急交管 防爆小組打開木盒傻眼了

台灣團隊找出治新冠肺炎中藥方 最快8天清除體內病毒

六角首季賺820萬元 EPS0.2元

經濟日報 / 記者黃文奇/台北即時報導

六角（2732）今（11）日公告首季財報，稅後純益約820萬元，獲利年減約88%，每股稅後純益（EPS）為0.2元，4月營收約2.08億元，年減48.3%，前四月累計營收10.66億元，年減28.8%。

六角表示，主要由於新冠肺炎疫情爆發後，全球各國相繼封城、鎖國，對「Chatime日出茶太」品牌於世界各營運狀況造成衝擊，影響六角前四月合併營收表現。

六角表示，自一月份起，旗下所有品牌門市均已採取緊急應變措施，加強防疫，保障所有員工、消費者、與供應商的健康與穩定，同時提出三大訴求，包括集團董事長不支領薪酬到今年底 2.全體董事不支領2019年董事酬勞，部分高階主管主動自請為期一到三個月不領薪酬進修假。另外，力求不裁員、不減薪。

前四月營收波動，六角說，境外部分主要來自遍布全球六大州「Chatime日出茶太」品牌，因歐洲、美洲、東南亞、東北亞等各國政府，評估疫情加劇，延長民眾留在家中、封城、鎖國等禁令，居民行動以及商場營業受限，大幅影響實體店鋪營收，代理商對總部拉貨力道減緩；台灣境內消費，也由於疫情大幅影響來客數，但在四月初推出為期到五月底「六角消費振興券」後，挹注境內營收達10%，拉升消費力道效果顯著。

展望全年，第二季受限於全球鎖國、封城政策，預計解封時程依序落在5月中到6月，本季將會是全年營運谷底。六角集團旗下「日出茶太」持續力拼2022年達成全球2,000店目標：第一季總計全球淨增加店數約50家，對比去年同期成長近四成。

最先經歷封城的中國，最新四月底營運狀況，近八成大陸境內加盟店恢復營業，單店營收回復去年同期七到八成水準，消費回溫力道優於預期。後疫情時代，六角內部仍積極沙盤推演，等待全球各國陸續解封後再度積極擴張，搶占市占率。

營收 疫情 日出茶太

延伸閱讀

韓國瑜宣布 高雄市各場館6月1日起分三階段解封

疫情衝擊仍保盈 六角首季每股賺0.2元

龔明鑫：酷碰券名稱未定案 叫振興券也不錯

紐西蘭宣告抗疫成功 10天內逐步解封

相關新聞

航空貨運價格飆升 華航長榮航股價漲逾3%

受疫情影響航班運能銳減，航空貨運需求增，飛美運價飆升，拉抬航運業類股表現亮眼，華航、長榮航今天股價漲幅均超過3%，貨運承...

宏普連2日滾量揚 挑戰前高

宏普（2536）今年業績強勁，在餘屋銷售增加下，今（2020）年累計前四月營收為15.7億元，年增2.7倍。宏普連兩日帶量上漲，股價站上所有均線，盤中漲幅6%，蓄勢挑戰今年前波高點。

卜蜂花蓮5雞場投資案受阻 股價嘸驚

台灣卜蜂（1215）原本要在花蓮設五個種雞場、一個蛋雞場，驚傳花蓮縣政府昨（10）日深夜緊急聲明暫停。卜蜂表示，目前正在了解處理中，也會召開記者會說明，由於對於營運面影響不大，今天盤中股價在平盤69.9元附近波動，終場小拉尾盤上漲0.6元，收在70.5元。

航空貨運搶櫃 4星聯歡

受到疫情全球邊境管制的壓力下，航空貨運一櫃難求，隨著中國復工後，需求更強勁，華航（2610）、長榮航（2618）再度成為市場資金追逐標的，漲幅都達3% 以上；航空貨攬業的受惠更直接，中菲行（5609）第一季獲利年增率3成，股價盤中漲幅近3%，捷迅（2643）漲幅逾3%。

大同經營權之戰 股價連三日下跌

大同經營權之爭愈演愈烈，公司派及市場派最新交火是相互指控對方抹紅。大同將在6月30日舉行股東會，並進行董監改選，使得本月...

中鋼看Q3 審慎樂觀

國際鋼價止跌回漲，美鋼與大陸寶鋼紛紛調高報價，加上美國、日本重要車廠復工，用鋼需求大量釋出，鋼市回到上坡路，大環境對即將在下旬開出第3季盤價的中鋼（2002）有利，後市審慎樂觀。

美喆Q1每股純益0.95元 啟動雙策略

石塑地板製造廠美喆-KY（8466）首季營運因受新冠肺炎疫情影響，大陸工廠工作天數短少，以致單季稅後純益僅0.62億元、年減39.4%，每股純益（EPS）0.95元。

上月業績快報／岱宇+71% 成長動能強

健身器材廠商岱宇（1598）受惠歐、美地區出貨動能強勁，昨（8）日公布4月營收7.7億元，續創歷年單月新高紀錄，並較去年同期成長71%。該公司並看好目前旗下SOLE、XTERRA品牌接單，可望讓出貨表現持續熱絡。

上月業績快報／復盛應用-12% 大田-18%

高球具代工業受到品牌商們相繼通知暫緩出貨美國加州等地影響，包括復盛應用（6670）、大田和鉅明等4月營收均衰退，各年減12.6%、18.7%及42.1%。展望後市，法人認為，美國政府對恢復經濟動能變化將是觀察指標。

熱門新聞

國家隊買不停 點火台股520

資安概念股 商機紅不讓

11檔基本面、殖利率雙優股 攻守自如

陳奕光專欄／Mini LED掀風潮 概念股來電

疫情衝擊 儒鴻：兩大客戶第3季訂單衰退高達四成

快篩試劑被駁 寶齡、台康打入跌停

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。