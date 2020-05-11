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高雄路邊疑有爆裂物緊急交管 防爆小組打開木盒傻眼了

鏈條大廠桂盟第1季EPS 1.72元 低於去年同期

經濟日報 / 記者邱馨儀／台北即時報導

桂盟國際(5306)董事會今(11)日通過2020年第1季度財報，在新冠肺炎導致大陸工廠遲延開工、歐洲補修市場同受封城影響而銷售衰減等不利因素影響下，桂盟的營運表現仍在水準之上合併營收達10.8億元、稅後淨利2.2億元，年減11.6%，EPS 1.72元比去年同期的1.98元減少。

受到新冠肺炎疫情影響，桂盟於中國大陸各廠陸續於2月底復工，至3月初產能利用率才陸續回復至以往水準，接下來又是歐美疫情自3月中旬起開始趨緊，消費市場突然緊縮，造成第1季營運變化甚大。桂盟就生產安排、庫存調整、費用控管等各項營運關鍵指標持續深化改善，第1季在各項不利因素影響下，仍維持毛利率42%、淨利率20%等水準以上表現，表現不弱。

桂盟今天也公布4月合併營收為4.1億元，年減7.7%。在歐美疫情趨緩下，自行車在交通與休閒，重新受到重視，歐洲許多國家也開始增設自行車專用道，以便讓民眾可以安心騎乘。疫情影響下，人們也開始增加戶外活動，減少室內群聚、活動，相信對於自行車產業來說，將帶來正面效益。

桂盟今年將發放4.5元現金股利，以今日收盤價來看，殖利率近5%，位居產業前茅。桂盟今年股東會將於6月24日舉行。

桂盟國際 疫情

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