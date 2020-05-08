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華航公布Q1獲利虧 利空不跌

經濟日報 / 記者黃淑惠／台北即時報導

華航（2610）公布第１季虧損數字後，今（8）日股價利空不跌反漲，盤中來到7.9元，最高漲幅一度達1.4%。法人分析，華航在客運營收占比達7成情況下，受到新冠肺炎疫情影響，客運量急凍，華航第1季每股稅後虧損0.7元，數字比原來市場預期虧損還小，使得今天股價利空不跌。

全球各國都開始邊境管制，華航在去年客運比重仍高達7成情況下，第1季在全力降低成本，全力衝擊貨運市場商機，全面減輕客運急降影響，第1季稅後虧損37.73億元，每股稅後虧損0.7元，虧損情況比市場預期少，出現利空不跌，今天股價逆勢揚升1%，來到7.9元。

華航董事會也公告，考量疫情影響時間還不知道有多長，持續進行相關的財務調整，以售後租回方式處分5架A330客機，持續降低自有航機期末殘值風險，並可以兼顧增加公司資金運用彈性。

在全球航空業當中，華航是貨運能排名前7大的業者，目前擁有18架747純貨機，雖然第1季到客運營收急降衝擊，還好有貨機市場支撐，考量到目前僅有航空貨機市場需求強勁，華航、長榮航都申請臨時的客機變貨航班，華航營收、獲利的降幅都比市場預期小，由於全球許多地區還是持續邊境封鎖，航空業的苦子日還在持續中。

華航 客運 營收

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