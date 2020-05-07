jpp-KY切入美伺服器供應鏈 下半年新客戶可期
機構件供應商jpp-KY今年切入美國伺服器客戶供應鏈，伺服器新客戶可望在下半年彌補其他產品線缺口。
觀察武漢肺炎疫情對營運影響，jpp-KY指出疫情帶動居家辦公、防疫輪調和異地備援應用，遠端視訊及雲端伺服器需求大幅增加，公司持續切入商用伺服器領域，今年打進美國伺服器客戶供應鏈，另外伺服器新客戶可望在下半年彌補其他產品線缺口。
其他產品線因歐美疫情嚴重不利因素而下滑，不過在伺服器應用彌補下，jpp-KY指出業績持穩，往後需觀察疫情影響航太製造端新訂單或遞延拉貨的程度。
Jpp-KY自結4月合併營收新台幣1.2億元，較上月1.14億元增加5.55%，較去年同期新台幣1.12億元年增約7.43%。累計今年前4月自結合併營收新台幣4.58億元，較去年同期4.66億元略減1.72%。
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