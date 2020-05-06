市場派組強力陣容挑戰公司派 大同爆量強漲

大同（2371）今年6月底股東常會，將全面改選董監事，市場派日前提名董監人選，由三圓建設董事長王光祥領軍，包括前立法委員黃國昌、中鋼前董座林文淵等人名列其中，展現爭奪經營權決心，引起市場關注。

在經營權之爭話題帶動下，大同今（6）日爆出逾2萬張大量強漲，向上跳空，盤中最高一度漲至23.85元，站在所有均線之上。

市場人士分析，大同每次董監改選，往往都會搶到市場目光，激勵股價表現，此次大同股價走強，主要也是反映董監改選的搶親戲碼，尤其市場派推派黃國昌與林文淵挑戰公司派 ，來勢洶洶，拉高董監翻盤的機率，同時會給公司派帶來一定壓力，讓市場對公司後續營運有較大的想像空間，上漲預期會持續一小段時間。

近年，大同在本業及轉投資雙雙失利，業績不盡理想，去年（2019）因綠能、華映倒地，營收大衰退，全年合併營收354億元，較2018年衰退達41.6%；因認列旗下尚志資產處分土城及復興北路土地利益，全年轉虧為盈，稅後純益28.8億元，每股純益（EPS）1.24元。自2001年至今，未曾配發股利，引來股東不滿。