世紀鋼股利上看1元 盤中漲停

世紀鋼（9958）2019年有業外挹注獲利，全年每股大賺3.53元，法人推估，按照往年配發水準，世紀鋼2019年度每股現金股利有望衝破1元，寫下近10年最高紀錄。世紀鋼今（5）日盤中爆量超過2萬張，盤中漲停。

世紀鋼去年全年稅後純益為7.38億元，年增21倍，每股純益（EPS）為3.53元，賺贏前一年度（2018年）。世紀鋼去年獲利大幅增加，主要是第3季處分桃園物流中心廠不動產，處分利益約6.87億元。離岸風電事業方面，去年全年約有8億元營收入帳。

世紀鋼目前離岸風電合約客戶包含沃旭能源（Ørsted）、哥本哈根基礎建設基金（CIP）以及達德能源wpd）。今年以來，隨著產能陸續到位，離岸風電合約認列增加，世紀鋼首季累計營收為11.83億元，年增1.95倍，其中離岸風電營收占比攀升至七成。公司對於今年毛利率、獲利表現相對樂觀。

按公司今年規劃，上半年以沃旭能源的80支基樁（pin pile）合約收入為主，目前進度都照既定時程在走。下半年起，CIP的62支套筒式水下基礎（jacket）及69支基樁訂單進入生產階段，並開始認列營收，預計2023年生產完畢；前者總合約金額為165億元。

至於達德能源的訂單，因開發商環評進度卡關，世紀鋼預期認列時間會稍微延後，目前未定。世紀鋼目前也正在爭取國內、外新訂單，國內包括預計2024年併網的北陸能源（NPI）、台電二期風場。