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大減艙加持 長榮海運領軍航運股反彈

經濟日報 / 記者黃淑惠／台北即時報導

受到疫情無情衝擊，全球貨櫃輪自發性大減艙捍衛運價，根據最新統計，全球縮艙的幅度再創新高！長榮海運（2603）今（30）日領軍上漲，股價站上11.1元，漲幅達3.7%。市場認為，長榮海運的船舶規模大，有望在市場需求回籠時，成為最快速的受惠業者，股價吸引買盤布局。

今天航運股在龍頭長榮海運大漲3.7%拉動下，航運類股指數漲幅達1.5%，航隨著疫情趨緩後，需求將出籠加持，拉動航運股今天全面走強，慧洋-KY（2637）、四維航（5608）今天漲幅也達3%；另外，航空雙雄漲續持續長榮航（2618）、華航（2610）漲幅也達1.5%。

市場專家分析，長榮海運今天會這麼強主要是受惠於貨櫃輪市場大減艙的消息，陽明由於日前已經連續反彈2成，今天買盤就呈現觀望。然而全球海運市場大減艙這種情況，僅在2009年金融海嘯當年度發生過，因為當年度景氣太差，全球貨櫃輪也是出現大停航，最高時停掉船舶總運能約160餘萬TEU(20呎櫃)。

也因為當年度停船的數量太大，隔年景氣復甦，龐大的貨櫃輪需求出籠，海運市場無法立即供應，出現需求大於供給的難得一見的大榮景，長榮、陽明在2010年的獲利更是寫下EPS突破4元的佳績。

疫情衝擊全球貨櫃輪出現縮艙捍衛運價，根據最新統計，目前縮艙比重已遠高於2008年金融海嘯當時的數量，而且業界自主性的縮艙還在持續進行當中，Alphaliner也預測五一長假期間，停航船舶數量會再增加。業界則推估，總縮艙占總船舶數量有可能突破10%。

貨攬業界就指出，運價就跟穀物價格一樣，穀賤傷農，所以這次全球貨櫃輪業界都自發性的縮減艙位，縮艙的比重已經再創新高，其實，這些動作都是要讓市場運價維持在合理的水準；所以今年以來貨櫃輪的不管是泛太平洋航線、遠歐線等，運價波動的幅度都不大，一直維持在正常水準。

長榮海運 金融海嘯 疫情

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