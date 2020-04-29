貨運需求熱 華航、長榮航股價急反彈

新冠疫情衝擊航空業華航（2610）、長榮航（2618）因為客運大減營運出現困境，股價也跟著重挫，近日受惠於貨運需求很熱絡，兩檔個股股價出現強勢反彈，華航（2610）、長榮航空（2618）今（29）日漲幅最高分別達7.6%及9%。

市場專家分析，中小信保基金已通過華航集團、長榮航，以及星宇航空的融資貸款信用保證，航空業的紓困活水投入，營運可望維持正常度過難關，再加上華航、長榮航也很努力在自救，全面搶攻貨運市場，長榮航還申請機上的客機轉貨機航班。

雖然受到新冠肺炎疫情影響，全球各國都開始邊境管制，受惠於貨運市場還有不錯表現，華航3月營收表現比市場預期還好，營收達82.62億元，年減幅度39.96%，由於華航有18架，推估4月雖然受到客運營收急降，但還有貨運支撐著，降幅可望比預期小，今天人氣再現，股價最高來到8.17元，漲幅為7.6%。

長榮航近期股價受疫情影響，股價也跟著重挫，然而，長榮航空的EPS還有0.83元，每股配發0.25元現金，股價急速崩跌，隨著貨運市場好轉，股價也出現跌深反彈行情，長榮航空更積極搶攻貨運市場商機，今天股價再度站上11元，來到11.5元，漲幅達9%。

受到疫情干擾航空貨機市場需求強勁，華航、長榮航都申請臨時的客機變貨航班，其中，長榮航還申請不只是機腹載貨，客機上也變貨機，兩家業者努力自救有助降低虧損擴大的壓力，股價也跟著急反彈。