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南港資產題材看俏 國揚股價創波段新高

經濟日報 / 記者戴慧瑀／即時報導

「大南港案」土地下月初公開標售，國揚（2505）連兩日股價爆量走高，今（28）日盤中最高來到24.5元，上漲超過7%，創波段新高，更是近九年半來新高。

「大南港案」成營建股盤面焦點，持股最多、約四成的國揚近日獲三大法人買盤敲進，又以外資最多，近三日買超逾2,700張；近兩日成交量爆大量，拉出長紅Ｋ棒；國揚今日盤中股價不僅創今年來波段新高，更是2010年12月以來新高。

大南港案土地面積逾7,500坪，國揚、工信等股東4月取得共識，預計5月7日公開標售土地；有商仲業者參考去年南港輪胎「世界明珠」商辦行情，推估標售底價估值落在260~270億元間。若該案順利標脫，國揚、工信第2季業獲利將吃下大補丸。

在新北汐止「忠孝大院」成屋銷售及交屋入帳下，國揚首季累計營收為2.25億元，年增1.57倍。就入帳時程表來看，國揚下半年陸續有四個建案完工入帳，包括「早安國揚」、「國揚矽谷」等，總銷金額加起來上看150億元，可挹注今年底及明年初業績。展望今年，公司看法相對樂觀。

另一股東工信今天盤中小漲0.2%。

工信透過子公司展邦建設持股大南港案12.5％。工信去年底就公告公開標售持有股權，但最終不了了之。

工信承攬公共工程為主，去年蘇花改等工程陸續完成後，目前最大工程為新北淡江大橋及其連絡道路工程，總金額達125億元。

股東 三大法人

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