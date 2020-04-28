馬來西亞管制令延長 太設：短期影響不大
新冠肺炎疫情持續升溫，馬來西亞政府三度延長行動管制防疫措施至5月中旬，太設（2506）今（28）日再度公告，強調疫情雖對公司業務有影響，但估短期內影響不大，不過長期來看，仍需視整體疫情持續多久而定。
太設在馬來西沙巴經營百貨商場，受馬來西亞管制措施影響，過去一個多月來，部分奢侈品專櫃暫時停業，僅生活用品超市維持營業。馬來西亞全國3月中旬以來實施行動管制防疫措施，但由於疫情遲未受到控制，確診案例不斷增加，政府近日決定從原本的28日再延長至5月12日。
就太設去年營收結構來看，百貨收入佔51%，包括豐原太平洋百貨、北京太運百貨商場、馬拉西亞沙巴百貨商場、太平洋房屋等；物管及其他佔25%；營建佔16%、租賃佔8％。今年以來，因疫情爆發，北京、馬來西亞營運都受影響，其中，因北京採封閉式管理，會計師無法查核轉投資北京太運大廈財報，2019年年報延遲至上週22日才公告。
太設去年在無新案完工入帳下，全年轉盈為虧，稅後虧損為9,076萬元，每股稅後虧損0.25元；太設董事會也因此決議去年度不配發股利。
展望今年，總銷金額約27億元的「太平洋之森」預計下半年完工入帳，法人估有望擺脫虧損困境。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言