馬來西亞管制令延長 太設：短期影響不大

新冠肺炎疫情持續升溫，馬來西亞政府三度延長行動管制防疫措施至5月中旬，太設（2506）今（28）日再度公告，強調疫情雖對公司業務有影響，但估短期內影響不大，不過長期來看，仍需視整體疫情持續多久而定。

太設在馬來西沙巴經營百貨商場，受馬來西亞管制措施影響，過去一個多月來，部分奢侈品專櫃暫時停業，僅生活用品超市維持營業。馬來西亞全國3月中旬以來實施行動管制防疫措施，但由於疫情遲未受到控制，確診案例不斷增加，政府近日決定從原本的28日再延長至5月12日。

就太設去年營收結構來看，百貨收入佔51%，包括豐原太平洋百貨、北京太運百貨商場、馬拉西亞沙巴百貨商場、太平洋房屋等；物管及其他佔25%；營建佔16%、租賃佔8％。今年以來，因疫情爆發，北京、馬來西亞營運都受影響，其中，因北京採封閉式管理，會計師無法查核轉投資北京太運大廈財報，2019年年報延遲至上週22日才公告。

太設去年在無新案完工入帳下，全年轉盈為虧，稅後虧損為9,076萬元，每股稅後虧損0.25元；太設董事會也因此決議去年度不配發股利。

展望今年，總銷金額約27億元的「太平洋之森」預計下半年完工入帳，法人估有望擺脫虧損困境。