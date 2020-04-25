泰豐加碼商品卡 拉攏小股民

泰豐經營權之爭開打？面對南港輪胎連番加碼持股，泰豐昨（24）日公告，更正股東會紀念品面額，原本擬贈送商品卡50元，加碼十倍變成500元。

外界解讀，公司派可能有意藉此拉攏小股東支持，幫助委託書的徵求。

而南港輪胎也頻頻出招，由於目前手中掌控的泰豐持股已經超過一成，本周正式向泰豐提出，將提名二席董事及一席獨立董事參加改選，全力爭取三席董事席次。

南港提名名單包括前南港董事長、益州化學總經理江慶興，以及南港財務部經理郭美航；獨立董事提名人則為智泰科技獨立董事鄭富月。

南港輪胎最早是在4月9日，公告投資3.09億元，從3月18日至4月9日，以平均每股價格11.94元，累積敲進泰豐25,889張。

由於泰豐今年6月的股東常會將舉行董監改選，此舉立刻引發南港有意爭奪泰豐經營權的外界聯想。

雖然南港一開始表示，取得目的為投資理財，不過之後持續加碼持股，截至本周二最新公告，南港對泰豐的累積持股已提高到48,497張，持股比例也超過一成、達到10.25%，已躍居最大的單一股東。劍指泰豐經營權的意圖也逐漸明朗。

對此，泰豐始終維持低調不願對外回應，僅表示投資人加碼公司持股是法律授予的權利，平常心看待。

不過泰豐昨天公告，「更正」股東會紀念品面額，將擬贈送的商品卡，面額從50元一口氣加碼變成500元。

外界解讀，公司派並沒有放棄，可能希望藉此拉攏小股東支持，幫助委託書徵求。後續雙方應還有進一步攻防。

法人分析，南港、泰豐都是國內老牌輪胎廠，但是兩家公司的規模比起像是正新、建大，仍有滿大一段的差距，未來兩家公司如果合作，將有機會能夠創造雙贏。