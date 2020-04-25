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中鋼Q1虧25億 七年以來最慘

經濟日報 / 記者吳秉鍇／高雄報導
圖／經濟日報提供
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中鋼昨（24）日公布自結3月營運表現，受到首季調降盤價影響，加上鐵礦砂等原料處於高檔，以及轉投資馬來西亞廠停產，單月稅前虧損5.09億元，為連五個月虧損。不過虧損幅度已較1、2月縮小。公司寄望下半年能走出營運陰霾。

中鋼第1季合計交出稅前虧損25.66億元的赤字，是自2013年採用合併報表以來，虧損最大的一季。

中鋼上季為提升下游客戶群接單能力，七大鋼品全面調降盤價，平均降幅為3.03%，以致影響營收表現。

中鋼公布3月營收為277.55億元，年減15.7%、月增6.5%，累計首季營收779.19億元，年減19.03%。

獲利方面，中鋼進一步指出，原料部分，上月鐵礦砂一度處於每公噸90美元價位，煤炭則在每公噸140美元區間，整體而言，進料成本仍維持在高檔。

同時，轉投資的馬來西亞鋼廠受當地政府採取封城措施影響，自3月18日起停產，導致該廠3月鍍鋅、冷軋等鋼品出貨量比2月少了1.7萬公噸，影響獲利表現，並進而使單月整體營運仍出現5.09億元的虧損，今年第1季虧損合計25.66億元，每股稅前純損約0.16元。

中鋼表示，從上月出貨情況來看，中鋼本身達96.2萬公噸，比前一個月的95.2萬公噸，增加1萬公噸；子公司中龍為34萬公噸，相較前一個月的30.7萬公噸，增加3.3萬公噸。

至於中鴻為20.6萬公噸，比2月的21.3萬公噸，減少0.7萬公噸，合計總共有150.8萬公噸，比2月增加約3.6萬公噸。

中鋼並說明，目前新冠肺炎疫情全球大流行，從亞洲蔓延到歐洲、美洲，封市、封城、鎖國等措施陸續出現，國際消費力幾乎全面停滯，波及鋼品需求，公司正逐月調降盤價因應，並針對不同鋼品及產業屬性推出平準方案，支援客戶提高競爭和庫存去化能力。

面對接單減少情勢，本季開始藉由高爐採降風操作方式進行減產，減幅由原本的5%擴大至10%；後續並將逐周檢視內外銷接單變化，適時做機動調整。

雖然對本季營運看法保守，不過，展望下半年，中鋼仍具信心，公司認為，隨封城高峰期過後，疫情應該可逐步降溫，有助鋼市需求回升。

中鋼 鋼品 馬來西亞

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