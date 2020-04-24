中鋼公布今年股東會紀念品 鯨彩都繪抗菌鋼杯亮相

中鋼（2002）今（24）日公布今年的股東會紀念品是「鯨彩都繪抗菌鋼杯」，為抗菌不銹鋼材質，至於杯套材質是食品級矽膠，圖案採鯨魚動態的兩面式設計，象徵高雄海洋之都及台灣海島國家的活力。

中鋼表示，紀念品鋼杯杯體採用中鋼與唐榮合作開發的抗菌不銹鋼材質，通過日本JIS Z2801規範之抗菌檢測標準，經檢測多種常見病菌（如大腸桿菌、金黃色葡萄球菌等），其抗菌率可達99%以上，符合乾淨、衛生及健康的訴求，且由於重量輕巧，便於隨身攜帶盛裝飲品飲用。

杯套材質為食品級矽膠，圖案採鯨魚動態的兩面式設計，象徵高雄海洋之都及台灣海島國家的活力。

此外，鯨魚對於減少大氣中的碳及海洋生態有很大貢獻，本次紀念品中採用鯨魚圖案，亦表達中鋼對於節能減碳及環境保護的重視。而考量「回收再利用，環保愛地球」概念，紀念品外包裝紙盒拆開後沿虛線剪下，可做為筆筒或辦公用品收納盒再利用。整體而言，本次股東會紀念品造型簡潔且具時尚感，並兼顧實用性及便利性。

據了解，中鋼秉持鼓勵國內優質廠商及善盡社會責任的理念，今年股東會紀念品相關製程及材料均由國內廠商製作，引領創造內需。