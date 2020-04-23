減資題材發酵 中電盤中股價小漲1.2%
中電（1611）今年宣布現金減資1成，加上1.2元現金股利，股東預計可拿到2.2元現金。在減資題材發酵下，中電近月來股價攀升，漲幅約一成，並站回所有均線之上。中電今（23）日盤中小漲1.2%。
繼去年減資後，中電3月再度宣布現金減資一成，待5月底股東會通過，並獲主管機關核准後，另訂減資基準日。減資後，中電資本額將進一步降至32.27億元。
中電去年全年稅後純益為8億元，年增10.82倍；每股純益（EPS）為1.93元，減資及桃園土地資產是獲利成長的主因。
中電去年照明本業持續虧損，營業利益損失1,489.1萬，但虧損幅度已降至近三年最低，公司稱接單持穩，持續透過資源重整及製程改善，減少營業費用，提高獲利表現。
展望今年，中電營運雖較不受新冠肺炎疫情影響，但由於國內照明市場競爭激烈，公司對營運展望仍審慎。中電首季累計營收為5.64億元，年減1.78%。
中電表示，將持續深耕廣耘通路，針對區域特性開發潛力市場，並朝智慧照明市場發展。
另一邊，中電持續活化資產，年初公告處分台南樹谷園區土地，預計處分利益為2.82億元，每股貢獻度達0.79元，認列時間未定。
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