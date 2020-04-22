大陸醫美活動重新啟動 美容保養股母親節檔期踩油門

中國大陸實體醫美機構陸續恢復營業、線下經濟逐漸復甦。佐登-KY（4190）表示，截至目前為止大陸門市已復工約九成，4月份大陸醫美活動重新啟動，兩岸專利新品上市，準備迎接母親節檔期旺季。羅麗芬-KY（6666）也表示，瞄準母親節檔期需求，4月起導入暢銷爆品至網路商城，期能創造更大市場。

佐登-KY表示，疫情期間，線上銷量大幅提升，兩岸近期推出專利美白產品，滿足消費者於夏日到來前的美白保養需求。此外，線下母親節檔期開跑，針對疫情規劃「愛的防護」呼吸道養護課程與全背順氣活力課程，主打健康保養與紓壓效能。另，大陸醫美活動重新啟動，會員陸續恢復約診，於疫情趨穩後，消費者壓抑的報復式消費正陸續展開。

羅麗芬-KY表示，因應疫情改變消費習慣，公司在微信平台做線上活動，主要推動銷售居家護膚與防疫概念商品，此外，線上新零售品牌《伊姿佰EasyBio》於天貓、京東等品牌網路商城上線，引導消費者於線上消費，公司的線上銷售仍處推廣初期，規模不及原本的美容院門店銷售通路，但仍積極執行第二季的行銷計劃，4月份起已陸續於各省導入旗下三大品牌之暢銷爆品，包括芙蓉霜及女神水至最新開發網路商城美時芬銷售。