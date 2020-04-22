傳統百貨母親節需求轉往電商 富邦媒4月業績看旺

富邦媒（8454）4月業績可望受惠母親節商機發酵，繳出亮麗成績。市場看好，疫情底下，宅經濟持續受惠，傳統百貨母親節需求轉往電商。富邦媒今（22）日股價續強，盤中來到485元，續創歷史新高，漲幅2.6%。

富邦媒近期股價甩開寶雅已是百貨類股股王，在傳產股中股價僅次於鈊象、亞德客-KY與和泰車。

富邦媒表示，旗下通路momo購物網專櫃化妝品預購會業績開紅盤，甫於去年進駐momo設立旗艦館的蘭蔻，自4月初活動開跑至今業績成長高達五倍，另外像是契爾氏、資生堂、植村秀、伊麗莎白雅頓等專櫃品牌亦衝出3倍成長佳績。

momo網路購物2020年美妝保健營運維持優異的表現，公司表示，1至3月每月業績持續雙位數成長，優於整體零售業營表現。

近來因疫情，許多民眾減少外出採買，帶動「宅經濟」逆勢看漲，促發消費習慣轉往線上購物，同步推升momo 母親節專櫃化妝品預購會的銷售成績，活動自4月開跑至今買氣年增達二倍，新客數則較去年同期成長約二倍。顯見電商滿足了「免出門、免排隊直送到家」的消費需求。

針對今年母親節檔期的策略，富邦媒表示，momo與品牌間緊密的合作為站上商品力大大加持，不僅擁有豐富「經典商品」、「品牌年度新品」，同時祭出母親節必搶「囤貨特惠組」、「買1送10優惠組」及「限量加大版超值款」等組合。

momo並瞄準母親節潛藏的兩大彩妝保養消費勢力，祭出精選商品三折起優惠。包括熱銷不墜的「經典商品」，如蘭蔻小黑瓶、契爾氏金盞花化妝水、SK-II青春露、雪花秀潤燥精華、雅詩蘭黛小棕瓶等都是消費者鎖定的目標。