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需求前景疲弱 中鋼集團信評展望調降

經濟日報 / 記者戴慧瑀／即時報導

新冠肺炎疫情爆發，全球經濟面臨衰退危機，鋼鐵業也難倖免。中華信評預估全球鋼市第2季需求恐轉弱，16日調降中鋼（2002）信評展望，由「穩定」調整為「負向」。同時，中鴻、中鋼構與中龍鋼鐵也隨母公司評等展望調整而調為「負向」。

中華信評對中鋼最新的發行體信用評等調降為「twAA-／twA-1+」。中華信評預期，汽車、營建、工具機、家用電器與造船等主要用鋼產品，用鋼鐵需求將會萎縮。雖然國內營建活動活躍，且發電產業需求增長，國內需求可能較全球的需求更具韌性，但仍不足以抵銷出口市場的疲軟狀態。

中華信評預期，中鋼今年銷售恐繼續放緩，衰退幅度甚至可能較前一年度擴大，不利現金流量增加。此外，中鋼今年資本支出仍未縮減，因此較低的營運現金流量，還有較高的資本支出需求，限制了公司今年降低借款的可能性。

中鋼第2季盤價看跌，因應疫情也預計收斂產能，減產幅度預估從5%將擴大到10%，為2008年金融海嘯來首見。中鋼執行副總黃建智表示，國際權威機構預測，疫情消退後景氣反彈期會比目前的低迷期長，未來上坡路恐走得更遠，但中長期前景仍樂觀看旺。

中鋼構 華信 疫情

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