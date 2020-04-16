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70多年歷史的台紙私有化案過關 最快6月1日下市

經濟日報 / 記者曾仁凱／即時報導
台紙董事長余美玲。 記者曾仁凱／攝影
台紙董事長余美玲。 記者曾仁凱／攝影

擁有70多年歷史的國內老牌紙廠台紙（1902）今（16）日召開股東臨時會，討論股份轉換案和終止上市案，獲得95%以上的出席股東投票同意，順利過關，公司最快6月1日下市。

台紙是在今年2月底宣布，擬以每股20.8元的轉換價格，與董事長家族所持有的新誠資產管理公司進行股份轉換案，希望走向私有化。

台紙今日召開股東臨時會討論相關提案，董事長余美玲考量利益迴避，交由獨立董事陳增雄主持。

今日台紙股東會出席股數為82.78%，會中討論包括公司轉換為新誠資產管理公司之百分百持股子公司案，以及擬終止上市暨撤銷公開發行案，兩案最後分別取得96.8%和95.05%的出席股東投票同意，皆順利通過。

接下來台紙將向主管機關申報核淮等流程，公司預計最快6月1日下市。

台紙主管今日重申，台紙包括越南紙器事業、台灣化工事業，以及以越南高爾夫球場為主的休閒事業等三大本業，去年占公司營收比重分別為74.96%、17.69%和7.35%，由於三大業務性質差異過大，彼此之間無法產生相互拉抬發揮綜效，公司因此希望透過私有化，獲得更大彈性以處理各事業經理人分別招聘，及各事業自行尋找合作夥伴及其他突破。

未來下市整頓後，不排除五年後重新分拆上市。以今日兩案皆獲得95%以上的出席股東同意支持，顯示投資人對於台紙下市整理再出發的決定抱持認同態度。

台紙2月宣布私有化計畫時，由於提出的轉換價格對照當時股價僅溢價2.7%，明顯偏低，一度引發外界雜音。不過對照後來3月因為新冠肺炎引發全球股災，換股案幫助台紙股價始終硬挺在20元之上，讓台紙股東成功躲過一劫，也幫助今天的下市案討論順利過關。

台紙 股東臨時會 投票

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