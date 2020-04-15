神基加碼回台投資 砸10.3億元買桃園土地廠房

強固型工業電腦廠神基（3005）今日召開董事會，並於會中通過購買華孚科技股份有限公司位於桃園市大智路2號之土地及廠房，土地面積為3,677坪，建物面積為6,956坪，總交易金額共計新台幣10.3億元整。

神基科技表示，購買桃園大智廠房主要為了分散全球生產基地比重，以因應未來營運之成長。

神基主力產品為強固型電腦，至於綜合機構件產品部分，則因筆電品牌客戶導入更多新製程的碳纖材質機殼產品，進一步助攻整體出貨表現增溫、拉抬營收。此外，因應汽車機構件需求而擴增的產能，今年起將有較明顯的營收貢獻。

神基成立於1989年，由聯華神通關係企業神通電腦（MiTAC Inc.）與美國奇異航太部門（GE Aerospace）共同合資成立，專門提供國防電子相關設備，2002年在台灣證券交易市場掛牌上市，是台灣前三大電腦集團–聯華神通集團旗下之重要子公司。

經過二十餘年的耕耘，神基科技的事業版圖從3C電子產業橫跨到汽車零組件及航太扣件產業，並且發展成為全球前三大之攜帶式強固型電腦製造商和品牌商。

神基在美國、英國、德國、義大利、中國及台灣設有據點，並與主要銷售國家之通路和經銷夥伴建立策略合作關係，為客戶提供更優質更即時的銷售及售後維修服務。秉持創新科技為企業理念，及提供專業人士最優質最先進的強固型電腦的品牌使命，Getac持續在研發和科技創新上投入資源，擁有最堅強的研發團隊，提供用戶最卓越的產品和技術，以及符合客戶專業需求的客製化服務。