漢翔法說 全力爭取F-16維修中心商機

新型冠狀病毒疫情持續延燒，國內航太大廠漢翔（2634）今（15）日首度舉辦線上法說，董事長胡開宏主持說明波音737 Max停產、新冠疫情的挑戰與因應策略。

疫情對於航太產業衝擊也成為法人聚焦的議題。身兼航太公會理事長胡開宏表示，已建請政府有關單位啟動包括優惠台灣航太業者減免租金；核發航太廠商優利貸款；協助業者精進航太技術能量；提供業者購置機具設備的投資抵減；提供限制性招標業務機會等五大產業協助發展方案，以期減緩產業受衝擊程度。

漢翔總經理馬萬鈞指出，全球航空產業受到波音737Max停產、新冠病毒漫延雙重打擊的影響，全球航空旅運需求下滑，重創航空業；航空公司要求購機延後交運（延單）；航空公司取消購機訂單（減單）；客戶所在地相繼封城，產生航空供應鏈斷鏈風險。短期內漢翔營收雖可能受到疫情影響，對於長期市場需求仍維持正面看法，實際業務衝擊要持續觀察。

波音737Max停產影響相關供應鏈，漢翔承接波音737 Max主輪艙門、壓力艙門、升降舵等機體結構，以及發動機LEAP-1B零組件等多項專案，營收將受到衝擊。對此，漢翔每日早上戰情室高階主管的晨會中，爭取中業務現況動態檢討，並將各業務機會分為高、中、低風險管控，盤點可能商機，即時修正業拓方向，以彌補營收及獲利缺口。

馬萬鈞總經理表示，漢翔在國防業務穩定挹注營收，皆依照軍方規劃進度執行，除了首架新式高教機預劃在今年6月進行首飛任務，隨著高教機進入量產，可望形成一波成長力道。

再則，對美新購66架F-16V戰機，加計現有F-16A/B升級為F-16V後，台灣將擁有該型戰機逾200架，藉由 F-16構改案，建立原廠洛馬公司認證合格之廠房、裝備、場地設施、訓練合格之技術人員等相關軟硬體優勢，已於去年底與洛馬公司簽署合作協議，擬結合台灣航空供應鏈體系，全力爭取F-16維修中心商機。