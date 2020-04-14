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特斯拉大陸銷售旺 台廠供應鏈股價強漲

經濟日報 / 記者盧宏奇／即時報導
電動車大廠特斯拉（Tesla）受惠於市場看好中國大陸市場銷量續增，以及空頭回補，近日拉出連六紅，創本波反彈新高。（圖／路透）
電動車大廠特斯拉（Tesla）受惠於市場看好中國大陸市場銷量續增，以及空頭回補，近日拉出連六紅，創本波反彈新高。（圖／路透）

電動車大廠特斯拉（Tesla）受惠於市場看好中國大陸市場銷量續增，以及空頭回補，近日拉出連六紅，創本波反彈新高，並激勵同致（3552）、康普等相關概念股今（14）日同步走強，匯聚多方人氣。

受到新冠肺炎疫情衝擊，特斯拉美國工廠相繼停擺，並祭出全員減薪，以及無薪假等措施，預計5月4日恢復生產；但位於大陸上海的超級工廠，早在2月中旬就開始復工，產能快速回升至每周3,000輛的預期產量。

此外，特斯拉日前宣布Model 3長續航後輪驅動版、高性能全輪驅動版兩款平價車種開放大陸消費者預訂，實現Model 3全車系在陸生產；而據中國乘聯會數據顯示，特斯拉3月在大陸銷量達10,160輛，遠高於2月的3,900輛，創單月銷售紀錄。

隨上海超級工廠產能持續擴充，以及市場需求強勁，華爾街券商唱旺特斯拉後市營運可望水漲船高，加上空頭回補，推升近期股價連六日反彈，周一大漲13.6%，收在650美元，累計今年來上揚幅度達55%。

台股今日重啟漲勢，再創8,523點反彈以來新高，在短多進場卡位下，特斯拉概念股普遍收紅，包括同致、康普、美琪瑪、順德、和大、劍麟、亞光、高力等個股，漲幅都超過3%，整體族群走勢相當整齊。

法人指出，為挽救經濟，大陸積極推出車市相關刺激政策，除國務院決定將新能源車購置補貼及免繳購置稅政策延長二年外，北京、海南、山西、廣州等多個省市，也陸續公布各種擴大汽車消費政策，使基期偏低的汽車零件個股低檔有撐。

特斯拉 個股

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