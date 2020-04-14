鋼聯爆量挑戰季線 盤中股價上漲7%

台灣鋼聯（6581）連三日爆量上漲，今（14）日一度亮燈漲停，盤中上漲7%，朝季線挑戰；台灣鋼聯近月來股價跌深反彈，漲幅達五成，今日交易量更難得突破百張，短線偏多。

台灣鋼聯近年獲利雖穩健，但氧化鋅產品單價受國際LME鋅價波動影響大，去年鋅價下跌，鋼聯獲利明顯縮水，每股純益（EPS）掉到3.58元，與前一年度（2018年）相比幾乎砍半。

為避免原物料風險，台灣鋼聯近年擴大多元化布局。其中，子公司台鋼資源從事爐渣安定化處理，首批產線3月啟用，處理費每公噸為650元。

此外，安定化後爐渣可再製成預拌混凝土，台鋼資源6月預拌混凝土廠將完工投產，正式跨足預拌混凝土事業。

其他業務方面，台灣鋼聯今年起也預計逐步提高單價較高的工廠污土整治接單比例；彰濱廠則規劃建置陸域風力發電機，開發綠電銷售業務，暫定上半年完成環評程序，增加未來營運動能。

展望今年，鋼聯估氧化鋅產品出貨量將與去年持平，但售價高低，將考驗獲利。另外，第2季期間，全球鋼市復甦力道，提高氧化鋅產品原料的集塵灰收受量，還有煉鋅廠加工費能否提高，將成市場供需好壞指標。