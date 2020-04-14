中工賣船 Ｑ2業外有補

中工（2515）第2季業外收益有補。中工近日公告出售兩艘船舶，預計處分利益為3.16億元，每股貢獻度約0.2元。

中工此次出售「中工一號」、「中工三號」兩艘沉浮台船，前者為7萬噸級，後者為4萬噸級；共計以4.1億出售給給皇昌和泛亞工程。公司表示，兩艘船舶為閒置資產，如今將資產進行處分，處分利益3.16億元預計於第二季入帳。

本業方面，中工今年新完工建案較少，僅台北市延壽國宅都更「中工耘翠」一案，原先去年預定第2季完工，公司稱將延後至第3季完工交屋，開始貢獻營收，為今年主要業績來源。截至去年底，「中工耘翠」已銷售7成，總銷金額達20億元。

除「中工耘翠」外，中工也力拼位於台北信義計畫區豪宅「陶朱隱園」成屋銷售。「陶朱隱園」去年第4季以來，正在景觀植栽與公共區域的裝修優化作業，公司預計第3季完成後，邀請過去曾經造訪過的VIP客戶再度賞屋。

就去年營收結構來看，土木工程仍是中工最大收入來源。截至首季為止，今年新承攬工程金額為126.85億元。

中工去年每股純益（EPS）為0.02元，遜於前一年度（2018年）的0.24元。不過，中工今年業外收益有望多筆進帳，挹注營運向上，包括出售船舶，還有京華城處分利益。

有關於京華城案，公司表示，詳細處分利益數字尚未計算完畢，要視中石化與京華城交易進度而定，但有望年內入帳。