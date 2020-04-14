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友訊市場派提公告 要求解任高聚投資公司董事職務

經濟日報 / 記者呂安涔／即時報導

台灣最大網通品牌友訊（2332）爆經營權大戰，友訊市場派董事馮忠鵬、鍾祥鳳今（14）日提出公告要求解任第11屆董事高聚投資股份有限公司之董事職務案 ，開會日期訂在6月1日上午9時整，地點在大直典華館。

據了解，市場派是由台灣鋼鐵集團金智富資產管理公司出手，去年底在台南成立「友訊投資公司」，但與友訊沒有關係，由「友訊投資」提名六席董事及三席獨董名單。

台灣鋼鐵董事長王炯棻接受媒體採訪時曾表示，看好友訊是5G產業有前景，股價低、帳上現金流量也很漂亮。

台灣鋼聯是國內前三大鋼鐵集團，已掌握有榮剛、久陽、春雨、沛波和官田鋼等5家上市櫃鋼鐵公司，並擁有電爐廠，還有碳鋼及特鋼電爐，年營收逾400億元，由「謝會長」的謝裕民領軍，與律師王炯棻長期合作，曾「參戰」台苯董事會，去年打進光洋科董事會。

市場人士透露這次挑上的友訊，也是老牌網通大廠，在全球橫跨超過170個國家通路布局，以及國際品牌價值，帳上現金及約當現金仍有31.4億元，但友訊近年營運表現不佳，中國市場通路漸漸萎縮，本來寄望5G通訊爆發浪潮帶動，但遇上新冠肺炎疫情肆虐，整個營運前景充滿不確定性。友訊在2018年轉虧為盈，全年每股獲利0.16元，但2019年持續虧損，全年每股獲利 -0.78元，營運持續低迷，

這幾年友訊的經營團隊已經換了好幾輪，歷任董事長李中旺、高鶴宣、宣明智、邰中和相繼辭職，總經理也換了好幾任，成為市場派覬覦的目標。

友訊 鋼鐵

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