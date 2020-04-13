新冠疫情延燒 春雨展望轉趨審慎

全球新冠肺炎疫情延燒，扣件線材大廠春雨（2012）上半年營運展望轉趨審慎，主要銷售市場中，僅台灣、印尼內需市場維持樂觀看法。

春雨在兩岸和印尼設有生產基地，下游客戶包括營建、汽車及家電等。春雨3月營收為7.54億元，年減15.95%；首季累計營收為19.37億元，年減15.73%。首季期間，春雨因歐美客戶持續調整庫存，以及大陸工廠因新冠肺炎疫情延後開工，出貨受到影響，導致整體營收衰退。

雖然大陸各地已陸續復工，產線恢復運作，但春雨表示，全球疫情快速蔓延，增添市場不確定性，特別是目前歐美疫情升溫，多地實施封城或管制人員行動措施，導致客戶備貨轉趨保守，不利外銷接單。對於國內外銷及大陸市場，公司將密切觀察疫情後續發展狀況。

不過，春雨對國內、印尼接單展望仍維持樂觀看法，預期可適度抵銷疫情造成的負面影響。春雨指出，國內台商回流帶動的廠辦興建需求，是今年拉升相關鋼材產品成長的關鍵動能，若疫情控制得當，將支撐今年內需出貨表現。印尼廠則受惠當地建築扣件需求持續殷切，出貨保持順暢。