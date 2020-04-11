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慘澹3月 金控獲利大減六成

經濟日報 / 本報綜合報導
富邦金拿下單月、第1季純益與EPS三冠王。 （本報系資料庫）
富邦金拿下單月、第1季純益與EPS三冠王。 （本報系資料庫）

金控獲利從二月豔陽天進入慘澹三月天，整體金控3月在四家虧損下，單月獲利較前月大幅衰退近六成，累計第1季稅後純益868億元，與去年同期相當。冠軍富邦金是3月唯一獲利較前月成長的金控，並一口氣拿下單月、第1季與累計每股稅後純益（EPS）三冠王，也是唯一EPS突破2元的金控。

新冠肺炎疫情擴大衝擊全球資本市場3月震盪，多家金控3月獲利均較前月衰退，原因都脫不了財務操作「染疫」衍生評價損失。

累計第1季獲利，除了核心子公司涵蓋壽險的民營金控富邦、國泰、中信、新光等四家，比去年同期有拉出相當幅度成長外，其他金控扣除合庫金比去年同期僅微增0.44億元，剩下十家都較去年衰退。

華南、兆豐、開發、台新金3月虧損，永豐、日盛與第一金賺不到億元，華南與開發金更因3月慘虧導致第1季盈轉虧。

富邦金3月稅後純益81.24億元，較去年同月成長83%，也比2月逆勢成長52%，首季稅後純益229.43億元，年增84%，EPS為2.24元。主因富邦人壽3月暴衝大賺74.85億元，較去年同期大幅成長533%。

富邦金表示，富邦壽大賺因國內外投資處分利得及基金配息均較去年同期成長，只是市場波動下，3月未實現利益也因此由正轉負。北富銀獲利則明顯下滑，3月賺2.47億元，月減八成多，因市場波動衝擊操作。

公股龍頭兆豐金3月在國內外與股債波動夾擊下，核心兆豐銀財務操作評價損失大增，導致3月出現罕見虧損。兆豐金自結3月稅後淨損15.65億元，第1季稅後純益縮水至19.29億元，EPS為0.14元。

第一金3月獲利陡降至0.76億元，第1季賺29.38億元，年減38.9%，EPS為0.24元，同樣因核心的一銀3月獲利受金融交易操作大衰退，加以其他證券、投信、壽險及創投等子公司單月都虧，因此獲利欠佳。

華南金之前爆出華南永昌證權證避險不及大虧，已預知3月虧損，昨天自結單月淨損35.99億元，累計第1季也盈轉虧，累計稅後淨損14.48億元，每股虧損0.12元。

永豐金3月只賺200萬元，雖然永豐銀行單月獲利成長，但受全球股市下跌衝擊，永豐金證券及創投，3月分別虧損2.05億元、4.18億元，影響表現。台新金3月淨損1.5億元，第1季賺25.6億元，年減42%，EPS為0.2元。

圖／經濟日報提供
圖／經濟日報提供

富邦金 兆豐金

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