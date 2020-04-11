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台塑四寶 Q1大虧139億元

經濟日報 / 記者曾仁凱／台北報導
圖／經濟日報提供
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「台塑四寶」第1季自結財報昨（10）日出爐，受到新冠肺炎衝擊、以及國際油價腰斬影響，台塑化第1季認列鉅額的原油存貨跌價損失，造成公司單季大虧99.93億元；台塑四寶中上季只有南亞小賺。合計四大公司第1季總共虧損139.87億元，創下2014年第4季以來的最差成績。

台塑化昨天公布第1季自結稅後淨損99.93億元，相較去年同期大賺92.26億元「由盈轉虧」，換算每股淨損1.05元，為2014年第4季油價從每桶100美元崩盤後的新低。

台塑化第1季大虧，主要因為國際油價急跌，產生購料與存貨損失，台塑化第1季認列存貨評價損失高達52.6億元。另外新冠肺炎疫情影響，市場對於石化原料需求減少，也拖累輕油及烯烴產品價格皆大幅下跌。

至於其他三寶方面，因為都持有台塑化的股票，連帶受到拖累，台塑、南亞、台化第1季認列來自台塑化的權益法投資損失分別為26.9億元、23.1億元和42億元。加上新冠肺炎疫情延燒，各國為了防疫，限制居民流動及社交，使得市場的消費動能大減。

台化昨天公布第1季稅後淨損46.05億元，虧損金額在四寶中居次，遠遜於去年同期大賺85.18億元，換算每股淨損0.79元。台塑第1季則小虧3.94億元，換算每股稅後淨損0.06元。同樣皆為近五年獲利新低。

「台塑四寶」中，第1季僅南亞有賺錢，上季稅後小賺10.05億元，但比起去年同期的稅後純益50.5億元仍縮水高達八成，換算每股純益0.13元，為2012年第2季以來的新低。

不過法人對於台塑四寶第1季財報虧損早有心理準備，四寶昨天公布的數字，甚至略優於法人預期。根據法人最新研究報告，表示西德州原油價格3月最低一度跌到每桶18美元，為近20年最低點，四寶第1季虧損已在意料之內，而這應該也是四寶獲利的全年最低點。

由於四寶的股價淨值比（PBR）一度下探至金融海嘯時約1至1.1倍的歷史低點，法人認為台塑四寶的股價已經反映利空，後續隨著油價止穩、下游需求隨疫情緩解而緩步回升，有利塑化產品報價及利差逐漸好轉。

台塑化 國際油價

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