開發金股息0.6元 殖利率7.3％

新冠肺炎疫情延燒到歐美，「台塑四寶」昨（10）日同步下修第2季營收展望，台塑、台化都預估本季營收將低於上季。不過由於油價已低，再下探空間有限，少掉台塑化庫存跌價的因素干擾，法人估，四寶第2季應可「轉虧為盈」，以獲利角度來看，最壞時間已過。

2020-04-11 00:31