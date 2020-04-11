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開發金股息0.6元 殖利率7.3％

經濟日報 / 記者夏淑賢／台北報導

開發金控昨（10）日董事會通過去年盈餘分派，決議配發每股現金股息0.6元，以開發金昨天收盤價8.13元計算，現金股息殖利率達7.38%，稱冠同業。

開發金控法人董事基捷投資昨天也改派代表人，由子公司中壽新任董事長郭瑜玲出任，該席法人代表原為日前退休離開的前開發金總經理暨中壽董座王銘陽。

開發金指出，開發金去年稅後純益達127.96億元，每股稅後純益（EPS）0.88元，全年獲利相較前年大幅成長63%，創近13年新高，昨天董事會擬議發放每股0.6元現金股息，配發率達68%，因近日開發金股價偏低，因此以昨天收盤價換算現金股息殖利率高達7.38%。

開發金指出，過去六年該公司配息水準除2018年較低外，其餘均為每股現金股息0.5元至0.6元之間，此次配發每股現金股息0.6元，與開發金一向穩定的股利政策目標一致。

開發金控 股息 殖利率

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