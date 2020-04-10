聯強3月營收回穩 Q2審慎保守

聯強國際（2347）今（10）日公布3月營收為269億，年減5%、但較2月大幅成長38%。累計第1季營收為682億元，較去年下滑16%，主要因一、二月下滑幅度較大，但3月已回穩。聯強表示，目前全球疫情發展狀況仍不明朗，同時各國應對疫情所採取的管控措施，也可能對其他國家產生連動的影響，聯強對第2季的市場審慎保守。

聯強表示，1-2月受到新冠肺炎疫情突發的影響，市場與供應鏈的狀況都相當混亂；但隨著各國的防疫措施逐步上軌道，同時各項紓困、振興方案也有穩定市場信心的效果，3月的市場狀況已明顯改善。聯強各地區3月營收均較2月成長，其中大陸月營收倍增，增長達115%；香港、紐澳與元件事業也分別有2至3成的成長。

從產品角度，3月較2月成長最大的為商用產品，包括居家辦公所需的商用筆電成長超過50%；與遠距通訊、教學有關的網路、資安等產品更是暴增1.5倍至2倍；而資料中心相關的伺服器、存儲等產品也大幅成長一倍。另外宅經濟引發對電競、遊戲等產品的需求，業績也較2月成長三成。

聯強3月營收中資訊產品為170億元，較去年略減4%；通訊產品為11億元，較去年下滑24%；消費性電子產品為17億元，較去年增加5%；IC元件為71億元，較去年減少5%。

聯強第1季合併總營收為682億元，其中資訊產品425億元，較去年同期減少15%，佔總營收的比重為63%；通訊產品36億元，較去年同期減少28%，佔總營收的比重為5%；消費性電子產品54億元，較去年同期增加4%，佔總營收的比重為8%；IC元件167億元，較去年同期減少21%，佔總營收的比重為24%。