聚和受益下游藥廠拉貨 3月營收年增5.8％

化工大廠聚和（6509）9日公布3月營收，單月3.37億元，月增47%、年增5.8%。

聚和公司用於檢驗試劑的生物緩衝劑需求強勁，加上所推出的黃金盾抗菌清潔噴劑、泡沫乾洗手產品搭上抗疫風潮，賣到供不應求，法人預期本季營運可望優於上季表現。

聚和表示，從上個月營運情況來看，新冠肺炎疫情左右旗下三大事業部門業績消長；首先是精密化學部門的主力品項生物緩衝劑，在新冠肺炎疫情延燒下，獲得歐美地區藥廠客戶拉貨增加，挹注出貨提升。

不過，其他兩個部門包括用於造紙的特用化學品和N次貼則因大陸延遲復工影響，出貨受阻波及整體表現。依其公布3月營收為3.37億元，年增5.8%、月增47%，今年第1季營收為8.87億元，年增4.4%。

展望第2季營運前景，該公司指出，截至目前為止，生物緩衝劑接單能見單仍相當高，將可延續上季的出貨高峰水準；在此同時，隨著大陸常熟廠已恢復正常運作，被延遲發貨的特用化學品、N次貼訂單將會有遞延效應浮現。

另外，法人表示，聚和先前開發成功、具有長效抗菌優點的黃金盾抗菌清潔噴劑、泡沫乾洗手等系列產品，近期搭上國內抗疫風潮，銷售量成數倍成長，並賣到缺貨，由於該系列產品毛利率均高達50%以上，對該公司今年獲利增長是項利器。