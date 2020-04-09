佐登妮絲整合營運策略有成 加盟同期逆勢成長62.73%

經濟日報 / 記者陳書璿／台北即時報導

佐登-KY(4190)攜手全球加盟商營銷策略應變，今(9)日公告3月自結單月營收1.69億元，月增7.7%%；累計營收5.42億元，年減18.58%。佐登發起「全球門市700間體溫打卡」活動，堅持「封館預約安心服務」穩定會員回店率，另與加盟商達成營運策略連線，攜手抵抗疫情衝擊。截至目前為止大陸門市已復工約9成，4月份大陸醫美活動重新啟動，兩岸專利新品上市，準備迎接母親節檔期旺季。

放眼全球門市，佐登除了直營店，針對加盟商所面臨的營運挑戰，公司除了進行營運策略整合外，藉由雲端會議進行線上教育課程與直播傳達防疫概念，進行防疫商品推動，提升服務品質與產品專業知識，此外更祭出防疫期間加盟進貨方案，與加盟商共體時艱，其成效反應於營收貢獻，較去年同期增加62.73 %。

面對疫情影響，危機處理小組於3月底號召全球門市700間，進行體溫打卡活動，服務人員別上體溫名牌，堅持「封館預約安心服務」，一個時段封館服務1-2位會員，並加強清潔及消毒作業讓需要紓壓的會員安心回店操作課程，線上電商與直播活動持續穩定集團運營。

佐登妮絲表示，疫情期間，線上銷量大幅提升，兩岸近期推出專利美白產品，滿足消費者於夏日到來前的美白保養需求；線下母親節檔期開跑，針對疫情規劃「愛的防護」呼吸道養護課程與全背順氣活力課程，主打健康保養與紓壓效能。另，大陸醫美活動重新啟動，會員陸續恢復約診，於疫情趨穩後，消費者壓抑的報復式消費正陸續展開。

疫情 佐登妮絲 營收

延伸閱讀

金門酒店配合防疫暫歇業 媽媽桑忙著結算薪水給小姐

影／板橋警擴檢KTV 民眾說：都有保持安全距離

八大行業歇業防疫 警方會同市府人員逐家巡查

股東會防疫指引2.0上路 開會與領紀念品分流

相關新聞

麗豐Q2望晴 股價抗跌

麗豐-KY（4137）今（9）日股價開高後，盤中多在平盤之上，相對大盤抗跌。

熱門新聞

華南永昌證爆虧損47億元 金控董座認三大失誤

高收益債基金慘跌 連顧立雄都賠錢

17檔財報5優股 反攻上發條

歷年最旺淡季！ 大立光Q1每股賺50.1元

這檔高收債基金 已讓顧立雄損失13萬元

台股禁空令是否提前結束？ 顧立雄看這兩大指標

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。