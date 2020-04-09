六福3月營收減逾六成 公司：再不紓困 公司很難撐
新冠疫情衝擊飯店業，3月進入艱困期，不少飯店業都受重傷，六福（2705）今（9）日公告3月營收僅剩下0.54億元，月減43.2%，年減68.7%，首季營收約3.15億元，年減37.6%。六福說，政府紓困若再不來，公司確實很難撐。
六福指出，該公司迄今為了維持員工生計，仍堅持不放無薪假也未減薪，但首季營收下滑近四成，確實是在苦撐。目前政府雖然宣布紓困數字與方案，但錢都沒到位，公司營運面臨前所未有的艱困。
新冠肺炎疫情爆發後，六福積極自救，推出促銷優惠方案，包括台北六福萬怡酒店推出「海陸主餐超殺方案」、六福旅遊集團旗下台北六福萬怡酒店、六福居、六福客棧共同推出「防疫辦公好安心日租方案」等，只希望能夠讓營運數字掉慢一點。
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