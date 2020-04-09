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泰豐經營權之爭引爆？南港砸3.09億元拿下5.47%股權

經濟日報 / 記者曾仁凱／台北即時報導

南港輪胎（2101）今天公告投下3.09億元，於3月18日至4月9日，以平均每股價格11.94元，累積敲進泰豐25,889張，一舉拿下泰豐高達5.47%的股權，躍居第二大股東。由於泰豐今年6月股東常會將舉行董監改選，南港是否趁機爭奪經營權？引發外界關注。

對此，南港主管低調表示，此次取得泰豐股權目的為投資理財。泰豐的每股淨值超過15元，今天收盤股價13.3元，上月中更是掉到只剩10元不到，投資價值浮現。

不過泰豐今年6月的股東常會將舉行董監改選，加上泰豐經營團隊的持股不高，以十大股東名單來看，董事長馬述健家族透過旗下泰富投資、幻象投資、美克森、泰弘興開發等公司，合計持股比例僅13.37%。南港光是此次公告取得的持股比重5.47%，已經躍居泰豐第二大股東，僅次於泰富投資的6.03%。接下來是否會引爆泰豐的經營權之爭，引發外界關注。

泰豐主要生產汽車外胎，近兩年受到大陸車市連續出現衰退影響，泰豐去年稅後淨損6.69億元，雖然比起前年大虧12.25億元大幅縮減45.4%，但已經連四年虧損，換算每股淨損1.46元。營運未脫低潮。

反觀南港的「高質化」轉型策略奏效，公司積極投入高端競技胎、新世代冬季用胎、特殊越野胎、防穿刺胎、及高效能四季胎等含金量高的新產品，去年稅後純益11.35億元，比前年爆炸成長5.2倍，創下八年來最佳表現，換算每股純益1.42元。

更重要的是，南港籌備超過十年的南港舊廠世界明珠開發案去年已正式啟動，有法人估算世界明珠案的總銷金額上看千億元，未來幾年南港將有大筆的現金將入袋。南港名譽董事長林學圃先前已經預告，將運用部分資金為南港的長遠未來布局下一步。泰豐很可能成為林學圃瞄準的第一個標的。

泰豐 股東

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