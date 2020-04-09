永冠 3月合併營收5.76億元　月增567%

永冠-KY (1589) 3月合併營收 5.76 億元，月增567%，年減13%；3月出貨噸數為12,298噸，月增 505%，年減12%。

永冠表示，因新冠肺炎疫情影響，大陸所有生產據點皆積極配合當地政府相關部門做好防疫工作，復工後公司以保護全體員工健康安全為優先的前提下進行穩定安全生產，所有自外地返回工作所在城市之員工均由公司妥善安排下進行居家檢疫隔離14 天，並就員工檢疫隔離期間所有生活需求給予協助。

永冠指出，由於3 月上旬公司尚有一定數量之員工屬於居家檢疫隔離期，導致復工率未能滿載而影響3月的生產。展望4月，由於公司超前部署防疫規劃並已備齊足夠的防疫資源，員工上崗率及營收出貨將可恢復正常水準。