巧新3月營收4.43億元 季減11％

汽車輪圈領導廠商巧新科技（1563）3月合併營收4.43億元，累計第1季合併營收達13.93億元，季減11％。

雖因新冠肺炎疫情影響導致較去年同期減少，但受惠主要豪華汽車品牌客戶業務表現穩定，以及公司輪圈具有高度客製化的競爭優勢，因此整體訂單及出貨狀況仍優於整體產業平均表現，首季營收較去年同期僅減少11％。

巧新表示，首季雖然中國汽車製造業因疫情蔓延造成全面停產的衝擊，首當其衝中國新車銷售市場即已大減四成，但公司營收比重超過75％之鍛造鋁合金輪圈訂單不但沒有取消狀況，甚至部分客戶更有加速出貨的要求，再加上今年初新增富豪汽車（Volvo）的XC60休旅車及S60高階轎車的新輪圈訂單添翼，帶動台灣雲林生產基地保持高達八成水準的產能利用率，凸顯巧新近九成客戶比重為豪華汽車品牌客戶的堅強基礎，以及切入品牌車廠一階（Tier 1）供應商的競爭優勢，皆是巧新能夠在全球經濟動盪之中、逆勢繳出營運優於整體新車銷量水準表現的重要關鍵。

巧新進一步表示，公司布局於油電混合車（PHEVs）、電動車之客戶已涵蓋歐美超過20家之品牌車廠，而由於旗下鍛造鋁合金輪圈產品具有高度客製化能力，且在金屬密度、強度、重量皆優於一般常見之鑄造輪圈，在相同尺寸下鍛造輪圈的重量平均可較鑄造輪圈輕15~25％，而強度方面可增強35％，因此，是汽車產業朝向節能減碳發展技術進程上不可或缺的關鍵零件，巧新有機會隨著主要客戶的需求持續增溫，將有助於未來保持良好的訂單能見度，並對未來整體營運帶來正面的挹注。

雖全球新車銷售市場短期因品牌車廠陸續停工因應防疫情形，出現供給與需求停滯的真空情況，但巧新對今年整體營運仍持審慎樂觀看法，除了在手超級跑車和豪華高級房車客戶訂單掌握度高，且順利打進軍用特殊車種等更高階、客製化需求程度更高之輪圈市場，有助分散巧新面對全球汽車產業因疫情擴散產生的營運風險，並保持主力輪圈產品在市場上的高度競爭優勢。