PC出貨翻倍 仁寶3月營收月增104.4%

隨著中國大陸廠區產能恢復正軌，代工大廠仁寶（2324）受惠PC出貨翻倍，帶動3月營收重回800億元大關，較上月成長104.4%。

仁寶今（9）日公布3月營收807.71億元，較上月成長104.4%，較去年同期減少6.2%。

仁寶指出，3月表現符合預期，單月PC出貨370萬台、月增210萬台，至於非PC業務也有雙位數增長。仁寶先前已釋出2月是全年出貨最差的一個月。

累計今年首季營收1,820.47 億元、年減13.6%。首季PC總出貨量達780萬台。

仁寶首季受到大陸疫情影響，在中國政府政策強制下，因此導致工廠開工延後，2月中旬開工之後陸續復工，但到3月中旬復工率已達100%。

展望第2季，仁寶預估營運將優於首季，其中PC、非PC業務都將有雙位數增長，法人預估，仁寶第二季營收相較首季將有雙位數成長，尤其商用NB跟教育市場持續成長，雖然疫情不確定性很大，但仁寶仍期望今年上半年出貨量能跟去同期持平。

仁寶總經理翁宗斌先前在法說會中指出，疫情讓遠距工作、線上教學需求大幅增加，因此教育、商用NB預期出貨量將較首季很大成長，單就上半年商用訂單，已經超過原先沒有疫情爆發前的預估量。