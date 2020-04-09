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國光生技Q1營收俏 盤中股價漲6%

經濟日報 / 記者黃淑惠／即時報導

國光（4142）今（9）日公告3月自結餘營收為新台幣517萬元，累計第1季自結營收為新台幣3.67億元，較去年第1季營收0.6億元，成長幅度達509%；今日股價也走強，盤中一度來到29.5元，漲幅為6%。

國光生技也表示，原有針劑充填產線配合第二條無菌針劑充填線的建置調整已進入尾聲，原產線產能預計將於第2季原定歲修計劃後完全恢復運作，接下來將開始依照今年的生產排程及訂單，以最佳的生產效能迎接下半年的傳統旺季。

在產線擴充調整及歲修之餘，國光生技身為防疫國家隊成員，也將大量的研發資源及人力投入新冠病毒疫苗的開發，候選疫苗即將進入動物實驗。

法人預估，今年國光生技雖仍受限於產能瓶頸（第二條無菌針劑充填線預計Q321將開始商業量產），但整體訂單仍較去年成長，營收基本盤與去年度相當，年初的遞延出貨及新增的泰國流感疫苗市場將成為今年度營收的新動能，在營收及毛利率雙雙成長下，國光生將有機會扭轉自2011年以來的虧損局面。

國光生技2019年全年財報，累計營收約新台幣13億元，營業毛利新台幣1.67億，毛利率較前一年度（2018）由負轉正為12.89%，唯受年底提列存貨損失及2019年第4季四價流感疫苗新台幣3.57億訂單遞延至今年第1季影響，致去年全年仍為虧損，每股淨損 -0.90元。

國光生 新台幣 流感疫苗

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