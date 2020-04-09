淘帝-KY3月營收較上月大幅跳升 看好訂單回籠

淘帝-KY（2929）公告3月合併營收達3.37億元，較2月的287萬，大幅跳升，不過，仍較去年同期衰退42.84％。公司表示，隨著中國地區各省代理商旗下門市正常復工開業與物流運輸狀況正常供貨，帶動TOPBI品牌童裝銷售表現回溫。

淘帝-KY第1季合併營收8.65億元，較去年同期減少35.58％。公司表示，主要是首季因中國大陸防疫措施影響工作天數，加上新冠肺炎疫情使訂單遞延。

淘帝-KY表示，近期隨著旗下門市與供應鏈復工進度良好、門市來客數回升，旗下九成經銷商已拓展微信、直播平台等多元線上銷售，帶動3月營收較2月大幅回升，此外，新冠肺炎疫情也加速中國童裝品牌洗牌，有助大型品牌商市占拓展。

淘帝-KY指出，瞄準中國電商消費市場潛力，集團推出電商品牌Mini Topbi，以擴大中國童裝市場占有率表現。因應網紅經濟崛起，亦投入Topbi自有網紅培育以強化線上社群互動，看好粉絲經濟效益可提升品牌認同度，進而增進消費購物轉換及再次消費，同時面對此次疫情推動民眾將消費轉移至線上購物，有助於加速全民網路購物習慣的養成，挹注線上電商銷售表現，電商銷售比重今年第1季來到12％，後續可望進一步提升。

展望第2季，淘帝-KY表示，與各省經銷商提前擴大春季童裝促銷活動，以消化旗下代理商整體庫存保持健康庫存水位，第2季向為中國童裝產業傳統銷售旺季，集團亦積極加速童裝訂單出貨，透過新零售虛實通路布局效益展現，並同步加大旗下「TOPBI」及「Mini Topbi」雙品牌行銷推廣，可望在中國五一長假、六一兒童節等取得良好銷售表現。