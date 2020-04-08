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合庫布局湄公河商機 揚帆邁進寮國

經濟日報 / 記者陳美君/台北即時報導

為掌握湄公河流域龐大商機，合庫銀行寮國永珍分行於今(109)年4月9日正式開業，是該行於寮國的第一個營業據點，憑藉其在柬埔寨深耕六年開創八處據點之經驗，首次跨入湄公河流域中心地帶，為該行中南半島布局重要的里程碑。

合庫銀行董事長雷仲達表示，寮國自1986年起推行革新開放，經濟體雖小但總體經濟環境穩定，歐盟、美國及日本等約42個國家給予普遍化優惠關稅待遇(GSP)，近年來寮國政府積極推動開放金融及貿易市場，經濟成長率平均逾7％快速發展，為東協國家最具發展潛力的市場之一。

寮國為貿易合作型國家，湄公河流域在寮國境內長達777公里的幹流，提供了廉價水運，沿線帶動了寮國的工業發展，而首都永珍座落於湄公河畔，倚靠泰國「東部經濟走廊」(EEC)，又背向大陸「一帶一路」政策，東部緊鄰狹長越南經濟帶，南接柬埔寨開發中經濟體。

隨著美中兩國貿易爭端未歇，又新型冠狀病毒全球疫情升溫，企業風險意識提高，將加速跨國供應鏈重組與整合，而「湄公河流域」五國-緬甸、泰國、寮國、柬埔寨和越南，其面積廣達180萬平方公里、2.4億人口，擁有廉價勞力成本及豐富的資源，加上當地政府大力改善經濟體制及基礎建設，積極參與區域經濟整合，預估其進出口總額高達4.3兆美金，超越美國的4兆美元，未來成長商機可期。

合庫銀行在雷仲達帶領下，積極走向國際化，同時配合政府新南向政策方向，擴增海外據點的腳步持續加速，亦是台資銀行近兩年於新南向國家營業據點開立最多、成長最快的銀行，尤其在中南半島，該行以柬埔寨分支行為中心，向外以輻射狀延伸，現有緬甸代表人辦事處，本次新開業的寮國永珍分行及申設中的越南河靜分行及平陽代表人辦事處，貫穿東西兩岸，服務網絡由點連線構織成面，完整覆蓋湄公河流域重要經濟發展地區，為該行中南半島之布局再起新局。

合庫銀行近5年內海外布局據點迅速擴增13個據點，至目前已有24處，橫跨歐、美、亞、澳四大洲，且持續增設中，該行秉持「全球布局、區域管理、在地紮根」之策略方針，就近提供台商客戶金融服務，並藉由具備農漁業金融、合作金融及中小企業金融的專業經驗，支持在地企業成長，以普惠金融理念，秉持「取之於斯，用之於斯」精神，回饋在地客戶，持續在海外發光發熱。

合作金庫寮國永珍分行位址設於首都永珍市(Unit 03 Dongpayna Road, Saphanthong Neua Village, Sisattanak District, Vientiane Capital, Lao PDR)，服務電話：+856-21-41-5666。

合庫 柬埔寨

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