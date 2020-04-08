元太3月營收12.8億元 月增90.9％

E Ink元太科技（8069）今（8）日公布3月營收12億7,669萬元，較上月大幅增加90.9%，較去年同期增加6.3%，為三年來同期營收新高。

2020年初新冠疫情造成產業劇烈衝擊，影響許多位於中國大陸之製造廠及供應商因停工而使生產及出貨停滯，所幸元太科技位於大陸揚州之模組廠於2月10日即順利展開復工，產能於3月底已恢復至八至九成，供應鏈也逐漸正常供貨，確保模組產品出貨漸趨正常，同時，台灣廠生產的電子紙薄膜材料正常出貨無虞。

元太表示，3月營收成長除了營運恢復動能之外，也受惠於電子紙薄膜銷售所帶動的業務成長。

觀察元太科技營收組合，在既有模組之業務之外，也持續精進電子紙薄膜及電子紙保護膜等材料之開發及業務推展，不僅擴大生態圈下游模組生產伙伴之經營，並加大下游產品多樣化，推動毛利率較高的材料業務持續成長，有助於整體獲利提升。