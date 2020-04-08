元太3月營收12.8億元 三年來同期新高
元太（8069）今（8）日公布3月合併營收12.76億元，月增90.9%，年增6.3%，創下三年來3月營收新高；累計今年前三個月合併營收29.54億元，年減1.1%。
元太表示，今年初新冠肺炎疫情造成產業劇烈衝擊，影響許多位於中國大陸的製造廠及供應商，因停工造成生產及出貨停滯，元太位於大陸揚州的模組廠在2月10日順利展開復工，產能在3月底已恢復至八至九成，供應鏈也逐漸正常供貨，確保模組產品出貨漸趨正常，同時，台灣廠生產的電子紙薄膜材料正常出貨無虞。
元太指出，3月營收成長除營運恢復動能外，也受惠於電子紙薄膜銷售所帶動的業務成長；以營收組合來看，在既有模組業務外，也持續精進電子紙薄膜及電子紙保護膜等材料的開發及業務推展，不僅擴大生態圈下游模組生產伙伴之經營，並加大下游產品多樣化，推動毛利率較高的材料業務持續成長，有助整體獲利提升。
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