元太3月營收12.7億元 近三年同期新高

元太（8069）今（8）日公布今年3月營收報告，3月合併營收12.7億元，月增90.9%，年增6.3%，創三年來同期營收新高；累計第1季合併營收29.22億元，年減1.1%，衰退幅度收斂。

元太表示，3月營收除了營運恢復動能，亦受惠於電子紙薄膜銷售所帶動的業務成長。

元太表示，今年初新冠疫情造成產業劇烈衝擊，影響許多位於中國大陸的製造廠及供應商，因停工而使生產及出貨停滯，所幸公司位於大陸揚州的模組廠於2月10日即順利展開復工，產能於3月底已恢復至八到九成，供應鏈也逐漸正常供貨，確保模組產品出貨漸趨正常，同時，台灣廠生產的電子紙薄膜材料正常出貨無虞。

綜觀元太的營收組合，在既有模組之業務之外，也持續精進電子紙薄膜及電子紙保護膜等材料之開發及業務推展，不僅擴大生態圈下游模組生產伙伴之經營，並加大下游產品之多樣化，推動毛利率較高的材料業務持續成長，有助於整體獲利提升。