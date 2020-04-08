鋼構需求有撐 中鋼構、東和鋼鐵股價站上月線

今年廠辦、商辦及公共工程增加，鋼構需求有撐，中鋼構（2013）與東和鋼鐵等鋼構廠短線股價走勢偏多，雙雙站上月線。

鋼鐵個股今（8）日股價普遍不錯，指數表現贏過大盤，盤中上漲逾1.1%。中鋼構盤中股價拉高，漲幅逾5%，領漲鋼鐵股。

中鋼構表示，今年訂單滿手，新接訂單包括龍頭半導體廠擴產，以及壽險業重返商辦不動產，預計第2季後陸續出貨，營收表現可望重返成長軌道。中鋼構因去年基期高，前二個月累計營收為18.99億元，年減37.96%。

東和鋼鐵今日盤中小漲1%。東和鋼鐵表示，目前訂單能見度已到第3季。從去年到今年，雖然國際廢鋼跌勢未停，原物料波動仍在，但國內鋼構、鋼筋市場可望持續受惠台商回流下的廠辦、商辦熱潮，需求不減。

鋼筋廠豐興盤中上漲逾2％，股價同樣表現不俗。豐興本周盤價開出平盤，因行情尚未止跌回穩，且新冠肺炎疫情升溫，客戶跌價預期心理持續，使廢鋼、鋼筋價格上漲力道疲弱，滑落到去年第三季較差水準。就需求面來看，豐興仍看好今年國內營建市場需求。

今日盤中股價亮眼的鋼鐵股還有中鴻、新光鋼及豐達科，分別有3~5%不等的漲幅。不過，由於新冠肺炎疫情持續蔓延，市場大環境變數變多，多數鋼鐵廠對於第二季展望轉趨保守，甚至認為疫情對經濟負面影響可能擴大，弱化鋼市復甦力道。