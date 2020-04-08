日勝生3金雞 力拚上市櫃

複製崑鼎（6803）模式，日勝生將推動日鼎投控、日鼎水務及鼎勝綠能三家轉投資上市櫃，昨（7）日公告列入五月股東會新增議案；日勝生還公告以股份轉換方式，將手中持有的日鼎水務、鼎勝綠能股票，與子公司日鼎投控進行換股，整合旗下循環經濟事業。

日勝生本周公告，以目前所持有的日鼎水務42.16萬張股及鼎勝綠能5000張股全數讓與日鼎投控，並取得日鼎投控5.99萬張新股股份。

法人觀察，日勝生或有意取經崑鼎，以控股方式，擴大發展各項循環經濟新事業。

日勝生表示，此舉是為了進行集團組織調整，日鼎投控將做為公司發展循環經濟事業的投資主體，未來亦不排除投資環保、能源、再生水資源等相關事業。

至於三家公司上市櫃時程，日勝生指出，可能全數申請上市櫃，或其中一兩家申請上市櫃而已，現在都還沒有確定下來，一切要等到股東會決議通過後再規劃。

就去年日勝生營收占比來看，受惠日鼎水務營收認列增加，循環經濟營收貢獻放大，約佔30%；營建、百貨各占30％，中和「樂陶居」及新北市青年住宅BOT案等租金收益占10%。

日鼎水務建置、營運桃園污水下水道系統BOT案，目前一期已完成，每日處理水量已約5萬噸；該案管線擴建估2020年底完成。

鼎勝綠能則為環保工程專業營造，現承攬桃園二期污水處理廠擴廠工程及維護，未來計畫開發污泥、廢水處理，廢棄物分選系統及再生水等市場。