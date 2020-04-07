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宏普業績亮眼 Q1營收年增2.4倍
宏普（2536）首季交屋認列營收大增，今（7）日公布首季營收為10.4億元，年增2.4倍。
宏普去年完工交屋認列較少，但今年來業績亮眼，在新成屋交屋貢獻下，3月單月營收為3.32億元，年增321.49%；首季營收累計年成長237.74%。
宏普近年推案積極，包括已推案的新店央北「中央公園」、「宏普頤和」，總銷金額分別為60億元及24億元；宏普正規劃在新莊、北投、桃園等地推案，另宏普3月底才剛拿下桃園青埔重劃區千坪土地，總銷金額加起來超過百億元，未來三年業績無虞。
此外，宏普進軍商用不動產，包括去年完工的台北士林「宏普世貿」辦公大樓，台北市忠孝東路「三井花園飯店」，預計7月完工，下半年開幕，法人估未來可望貢獻穩定租金收益。
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