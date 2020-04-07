宏普業績亮眼 Q1營收年增2.4倍

泛用樹脂市場受到下游需求疲弱衝擊，五大原料上周行情全面走跌，以低密度聚乙烯和聚丙烯跌幅逾10%最大，台塑（1301）等業者營運首當其衝。惟沙俄兩國與美方欲進行救油市協商，若有共識，樹脂後市可望出現轉機。

2020-04-06 23:35