jpp-KY經寶精密3月營收1.14億元 月增4.16%

jpp-KY經寶精密（5284）3月自結營業收入為1.14億元，月增加4.16%，年增約1.59%，全年至本月累計營收達新台幣3.37億元，年減4.76%。

jpp-KY經寶精密繼2018年收購法國Agiliteam集團旗下兩家專精於航太零組件公司ADB及LUTEC後，並於今年元月於法國南部Toulouse航空博物館，舉行併購簽約典禮。

SPEM AERO SAS 是法國空中巴士（Airbus）合格的第一階供應商，專精航太高階零件表面處理技術，原為ADB、LUTEC的上游廠商，產品分布於航太、高鐵，主要客戶有AIRBUS、SAFRAN、NEXTER、ALSTOM、THALES等大型法國企業，透過此次併購，除了能夠發揮法國子公司上、下游整併後的營運綜效，貼近航太產業中心，就近開發歐洲客戶，也希望透過技術的移轉，強化經寶精密表面處理的製程能力，提升母公司航太新廠的技術能力。

面對疫情的擴散，公司也做足應對的準備，工廠除了備有充足的口罩庫存，在進出工廠的管制上，除了基本的體溫監控、酒精消毒、工程師異地備援、遠距開會外，進一步監測工廠同仁血氧濃度，血氧濃度太低疑似由呼吸或者肺功能問題引起者盡早實施應對措施，雖然日前泰國政府宣布進入緊急狀況及實施夜間宵禁，但不影響工廠上班時間，工廠仍正常加班營運，新的Nadcap航太陽極處理認證已於Q1順利取得，Nadcap熱處理及航太客戶認證也如預期的規畫中執行。