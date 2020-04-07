毅嘉3月營收5.12億元 月增129%

毅嘉科技（2402）3月自結合併營收約5.12億元，月增加129%，創近五個月來營收新高，其中軟板產品營收為3.88億元、機構整合元件產品營收為1.23億元。

毅嘉科技3月營收雖然仍受到中國大陸廠缺工之影響，但整體營收在返工率回升及客戶回補庫存之情況下，較前一個月增加達129%，單月營收創近五個月來之新高。

展望4月，大陸廠缺工問題已逐漸緩解，整體接單及生產情況業已趨於穩定，未來營收及獲利仍可望呈現逐季增溫之趨勢，惟對於新冠肺炎疫情對全球景氣發展及對終端消費的影響仍需持續關注。

公司認為隨著新終端車廠的加入，可望推升車載產品出貨大幅增長。另一方面，因應5G帶動相關應用產品之零組件升級，將積極佈局應用於5G相關及高階產品之天線軟板、多層板與軟硬結合板，加上營運效率及體質持續提升下，預期整年度營收及獲利將逐年成長。