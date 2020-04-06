嘉泥本業逆風 台泥股息7.8億有撐

嘉泥（1103）目前手持台泥股票31.1萬張，按照台泥去年度每股擬配發現金股利2.5元來計算，嘉泥今年可獲約7.8億元的股息收入。另外，台泥決定盈餘轉增資發行新股，嘉泥持有台泥張數將再增加。

台泥股息收入每年為嘉泥帶來穩定的現金流，去年高達9億元，帶動全年獲利成長。今年來看，台泥現金股利發放減少，預計股息收入小幅縮水至7.8億，但依舊可觀。按往年慣例，台泥股息收入將於第三季認列。

本業方面，嘉泥近年拓展海外旅宿事業，日本沖繩「Hotel Collective」飯店年初開始試營運，面對新冠肺炎疫情衝擊，公司坦言，住房率確實較原先預期要少許多，所幸是還在試營運階段，本來產能就沒有全開，受影響程度還在可控範圍內。

嘉泥指出，「Hotel Collective」住房率雖不如預期，但餐飲因防疫措施到位，本地客未減少，業績表現不錯。目前為止，「Hotel Collective」仍維持第二季正式開幕不變，但公司也下但書，會視疫情發展隨時調整。

業外方面，嘉泥手上尚有土地資產待處分或活化，其中，已停業的上海嘉環土地正在進行中，本來預計今年上半年完成，但因疫情影響恐延後，公司力爭年內完成。高雄岡山舊廠正在進行整地，公司持續跟潛在租戶洽談中。