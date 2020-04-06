廷鑫以資本公積彌補累計虧損 再配發現金股利0.2元
廷鑫（2358）表示，由於本業已連三年獲利，董事會通過去年度盈餘分配案，決議以資本公積彌補累計虧損後，再配發現金股利0.2元。
廷鑫2019年全年合併營收20億元，歸屬母公司稅後淨利117萬元，每股稅後純益0.01元。公司表示，因美中貿易戰波及全球貿易活動減緩，公司營收比重最高的鋁合金棒業務受到較大影響，雖然煉鋼用鋁脫氧劑、鋼材貿易、皮件業務穩定成長，抵消鋁合金棒需求減少的部分衝擊，公司整體營收仍無法避免減少的情形，獲利也因而縮減。
今年以來新冠肺炎疫情蔓延全球，先後發生產業斷鏈與經濟活動減緩的衝擊，廷鑫表示，鋁合金與皮件業務先受惠於大陸同業出貨受限的轉單效益，訂單延續到第二季，尚未受到經濟活動減緩的影響。其中，台中皮件廠產能已滿載，公司除加班生產外，也將盡快增設自動化設備提高產能，此外，亦加速設置台南廠生產線，預計第二季將可開始量產，提高皮件業務的貢獻。
即使疫情結束的時間不明，但廷鑫表示，皮件廠擴產、煉鋼用鋁脫氧劑開發海外新客戶、鋁合金扣件材料預計下半年逐步量產，今年全年營運表現仍有機會逐步走高。
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