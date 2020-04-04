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壽險業去年租金收入300億 創高

經濟日報 / 記者陳怡慈／台北報導

保險業去（2019）年第4季財報揭露，21家壽險公司（不含中華郵政）與23家產險公司，去年全年合計租金收入299億9,510萬元、年增7.7%，創下歷史新高。

其中，21家壽險公司合計貢獻290億4,983萬元，占比高達96.8%，年增率也有7.9%，穩居全台最大包租公地位；相較下，23家產險公司去年租金收入合計僅9億4,527萬元，年增率2.6%。

壽險業者指出，壽險公司去年租金收入增加，主因投資性不動產持續增加，及建物陸續完工。新光人壽方面，去年再次超越富邦人壽，奪回壽險「包租公二哥」位置，業界側目。

新光人壽去年租金收入42.2億元、年增7.5%，新光金控資深副總徐順鋆昨（3）日表示，去年租金收入增加2.9億餘元，主要來自新光南港軟體園區大樓所貢獻，該棟大樓位於中信金控南港總部旁邊，去年3月一開幕就呈現滿租狀態。

徐順鋆表示，新光人壽今年還有五棟大樓陸續完工，除了位於台北市板橋區的新板傑仕堡三棟大樓之外，士林、三重各有一棟，今年租金收入可望挑戰新高。

新光金控目前處於現金增資緘默期，無法公開表示今年的租金收入目標值，法人則預估新壽全年租金收入有機會挑戰45億元新高。

租金 壽險公司

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